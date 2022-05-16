Yaşam

Süleymaniye Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı

Görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’ndaki uçuşların bir kez daha askıya alındığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Süleymaniye Bağdat Irak kum fırtınası Uçuş seferleri

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesini olumsuz etkileyen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.

Söz konusu açıklamada, fırtınanın etkisini azaltmasının ardından seferlerin normale döneceği kaydedildi.

IRAK’TA KUM FIRTINASI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat olmak üzere çeşitli kentlerde sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.

Irak Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Ayrıca görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv