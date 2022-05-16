Süleymaniye Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı
SÜLEYMANİYE (K24)
Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesini olumsuz etkileyen kum fırtınası nedeniyle uçuşlar bir süreliğine askıya alındı.
Söz konusu açıklamada, fırtınanın etkisini azaltmasının ardından seferlerin normale döneceği kaydedildi.
IRAK’TA KUM FIRTINASI NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat olmak üzere çeşitli kentlerde sabaha karşı başlayan yoğun kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Boğulma riski geçiren onlarca kişi hastanelere kaldırıldı.
Irak Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelini kapsayan aşırı kum fırtınası nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Ayrıca görüş mesafesini etkileyen kum fırtınası nedeniyle Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar askıya alındı.