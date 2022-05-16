Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Evet demeyiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, söz konusu toplantıda “"Abdülmecid Tebbun'u Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'mizin birinci toplantısı münasebetiyle Ankara’da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve heyetine, bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum” dedi.

“Afrika Kıtası’nda barış ve istikrarın tedbirinde önemli rol oynayan iki ülke olarak savunma sanayii alanında iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız” diyen Erdoğan, “Türk yatırımlarının ağırlık kazandığı Vahran kentinde açılacak başkonsolosluğumuz, iki ülke arasındaki beşeri ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik gayretlerimize destek verecektir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına ilişkin, "Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin görüşme talebine değinen Erdoğan, "Pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler, kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadesinde bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDECEK

Bu arada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nın, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanlığından İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye yapılan açıklamada, Linde ve Haavisto'nun, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecekleri belirtildi.

Açıklamada, bakanların Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecekleri kaydedildi.

Linde, dün, ülkesinin NATO üyeliğine başvurması yönünde aldığı kararı değerlendirmek için çok yakında Ankara'ya bir heyet gönderileceğini açıklamıştı.

ANDERSSON: İSVEÇ EN İYİ NATO İÇİNDE KORUNUR

Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamentoda yaptığı konuşmada, NATO üyeliğine başvurmanın, ülkenin güvenlik politikasında tarihi bir değişikliğe işaret ettiğini bildirdi.

Andersson, İsveç'in, NATO üyeliği ile edinilecek resmi güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ülkesinin komşu Finlandiya ile hareket ettiğini kaydeden Andersson, "İsveç en iyi NATO içinde korunur. Ne yazık ki yakın gelecekte bu yaklaşımın (Rusya'nın eylemleri) tersine çevrileceğine inanmak için bir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı.