Politika

Neçirvan Barzani, BAE Devlet Bakanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, taziye ziyareti için gittiği Abu Dabi’de BAE’nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Muhammed bin Zayid Halife bin Zayid BAE Abu Dabi

ABU DABİ (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, taziye ziyareti için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de BAE’nin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE’nin yaşamını yitiren Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın taziyesine katılmak üzere Abu Dabi’ye giden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, ülkenin yeni Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid tarafından karşılandı.

Kendisinin ve Kürdistan halkının taziye ve başsağlığı dileklerini Bin Zayid’e ileten Neçirvan Barzani, BAE halkının ve Al Nahyan ailesinin acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Bin Zayid ise, Neçirvan Barzani ve Kürdistan halkına teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ile BAE arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Neçirvan Barzani’ye, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcısı Mustafa Seyid Kadir ve Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Hariri de eşlik etti.

 

 

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