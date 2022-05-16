Politika

Lübnan İçişleri Bakanı: Nihai seçim sonuçlarının açıklanması zaman alacak

Mevlevi, başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan genel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.
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Besam Mevlevi
Besam Mevlevi
ortadoğu Besam Mevlevi Lübnan seçim

HABER MERKEZİ

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, pazar günü yapılan genel seçimlerin nihai sonuçlarının açıklanmasının vakit alacağının söyledi.

Mevlevi, başkent Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan genel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kullanılan oyların sayımına bazı seçim merkezlerinde devam edildiğini aktaran Mevlevi, "Nihai seçim sonuçlarının açıklanması zaman alacak" ifadesini kullandı.

Lübnan'daki 15 seçim bölgesinden sadece ülkenin güneyinde bulunan 4 seçim bölgesine ilişkin kesin sonuçların açıklandığını kaydeden Mevlevi, söz konusu 4 bölgede seçime katılım oranının yüzde 48 olduğunu belirtti.

3 milyon 917 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Lübnan'da dün yapılan genel seçimlere katılım oranı yüzde 41'de kalmıştı.

Lübnan'da 1989'da yapılan Taif Anlaşması'na göre Meclisteki milletvekili dağılımı, "27 Sünni, 27 Şii, 8 Dürzi, 34 Maruni Hristiyan, 14 Grek Ortodoks, 8 Grek Katolik, 1 Evanjelik, 1 Ermeni Katolik, 5 Ermeni Ortodoks, 2 Alevi, 1 Hristiyan azınlıklar" şeklinde gerçekleşiyor.

 

 

 

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