Zebari: Irak’ın durumu tehlikeli boyuta ulaştı

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Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak’ın siyasi ve güvenlik durumunun tehlikeli boyuta ulaştığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan KDP Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, Irak’ın siyasi ve güvenlik çıkmazında olduğunu kaydederek, bu süreçte Irak’ın korunması hususunda tüm Irak liderliğinin kendi çıkarları doğrultusunda başarısız olduğunu başarısız olduğunu belirtti.

Seçim haklarının reddedildiğini ve yargının kararlarında taraflı davrandığını vurgulayan Zebari, ekonomik ve güvenlik sorunlarından en çok zarar görenin halk olduğunu bildirdi.

“Onlar durumun tehlikesi anlayamıyorlar” diyen Zebari, Irak’ın kurtarılması için geriye doğru adım atılması gerektiğini ifade etti.