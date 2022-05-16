Ukrayna’dan AB’ye: Rus ihracatını bitirin

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Kuleba, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'ya petrol ihracatı yasağını da içeren 6'ncı yaptırım paketinin bugün kabul edilip edilmeyeceği veya paketin bugün kabul edilse dahi söz konusu yasağı içerip içermeyeceği konusunda hala netlik olmadığını dile getiren Kuleba, "Aslında itiraz eden tek bir ülke (Macaristan) olduğunu söylemek abartı olmaz" dedi.

Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın konuyu komşusu Macaristan ile görüşmeyeceğini belirterek, uzlaşmayı AB'nin kendi içinde sağlaması gerektiğine işaret etti.

"Petrol ambargosu olmadan 6'ncı paketin kabul edilebileceğine inanmıyorum. Ukrayna, petrol ambargosunu içermeyen 6'ncı pakete karşıdır" diyen Kuleba, AB'nin 6'ncı paket kabul edilir edilmez 7'nci paket üzerinde görüşmelerin başlaması için istekli olduğunu gördüğünü kaydetti.

Kuleba, "Gelecek pakette ne olması gerektiği üç kelimeyle özetlenebilir: Rus ihracatını bitirin" ifadesini kullanarak, Ukrayna ekonomisinin, Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle gördüğü zararın, Rus ekonomisinin yaptırımlardan gördüğü zarardan daha fazla olduğunu vurguladı.

"BİZ HEMEN ÜYE OLMAKTAN BAHSETMİYORUZ"

Toplantıda ülkesinin AB üyeliği konusunu da ele aldıklarını kaydeden Kuleba, "AB ülkelerine hem Ukrayna'da hem de AB üye ülkelerinde kamuoyunun Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu lehine rekor düzeyde destek olan benzersiz bir siyasi anda olduğumuza dair güvence verdim. Biz hemen üye olmaktan bahsetmiyoruz. Ama biz Ukrayna'nın AB'ye girmemesi için hiçbir rasyonel argüman olmadığına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bakanlarla son olarak gıda güvenliği konusunu görüştüklerini dile getirerek, "AB ülkelerinin, Ukrayna'nın tarım ürünlerini küresel pazarlara ihraç etmesi için alternatif rotalar oluşturma konusunda Ukrayna ile birlikte çalışmaya geniş bir desteği ve hazırlığı söz konusu. AB ve Ukrayna, Rusya'nın neden olduğu küresel gıda krizini önlemek için her türlü çabayı göstermek için birleşmiş durumda" diye konuştu.