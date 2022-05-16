AB: Rusya'ya yönelik petrol yaptırımında anlaşamadık

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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, “Bakanlar, ek 500 milyonun tahsis edilmesini onayladı. Böylelikle toplam askeri yardım miktarı 2 milyar olacak” diye açıkladı.

Avrupa fonu kapsamında ayrılan paranın, “buzdağının görünen kısmı” olduğunu kaydeden Borrell, “Aslında Avrupa ülkelerinin ikili temelde Ukrayna’ya sağladığı yardım çok daha büyük” ifadesini kullandı.

Öte yandan Borrel, Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını öngören yeni yaptırım paketinde uzlaşma sağlayamadıklarını duyurdu.

Borrell, G-20 ve Afrika Birliği toplantılarında gıda güvenliği ve enerji fiyatları konularının gündemde olacağına dikkati çekti.

"Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz" diyen Borrell, 6'ncı yaptırım paketini tartışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Borrell, "Ne yazık ki bugün 6'ncı yaptırım paketini sonuçlandırmak için bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. Bu konu büyükelçiler seviyesinde görüşülmeye devam edilecek. Petrol yasağı konusunda oy birliği zorluğuyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, ay başında üye ülkelere Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi taslağını göndermişti.

Pakette, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunda yer alan yüksek rütbeli subaylar ve bazı kişilerin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer 2 bankanın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı uygulanması, Rusya'nın danışmanlık hizmetlerine erişiminin kesilmesi, Rusya'dan ham petrol tedarikinin 6 ay içinde, rafine ürün tedarikinin de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldırılması yer alıyordu.

AB Komisyonu, bazı üye ülkelerin karşıt tutumu nedeniyle yaptırım paketi içeriğinde bazı değişiklikler yapmış, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya Rusya'dan petrol ithalatında ek süre tanımıştı.

Macaristan, Rusya'ya yönelik yaptırımları desteklemiyor.

AB yaptırımlarının yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Toplantının bir bölümüne Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ dışişleri bakanlarının da katıldığını hatırlatan Borrell, AB adayı ülkelerin dış politikada AB ile uyumlu davranması gerektiğini belirtti.

Borrell, Sırbistan'ın ismini vererek Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmasını talep etti.