Metin-Kemal Kahraman: Muş konserimiz valilik tarafından yasaklandı

HABER MERKEZİ

Metin-Kemal Kahraman imzasıyla yapılan açıklamada, "Yasaklama kararı konserden bir gün önce ve mesai bitimine yarım saat kala telefonla, şifahen bildirilmiş, kararın yazılı bildirimini ise ancak bir sonraki gün mesai saatleri içinde alabileceğimiz söylenmiştir" denildi.

Açıklamada, "Böyle yapılarak yasaklamanın müzisyenler ve organizatörler için ve tabii bilet alan dinleyicilerimiz için sadece bir yasaklama olarak kalmayıp maddi, manevi bir yüke dönüştürülmesi amaçlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kürt müzisyen Aynur Doğan’ın da 20 Mayıs'ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde vereceği konser belediye tarafından iptal edilmişti.