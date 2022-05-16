Amedspor kendi evinde elendi

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Amedspor TFF 2. Lig Play-off rövanş maçında kendi sahasında Tarsus İdmanyurdu ile normal süresi 0-0 biten mücadelede, Maçta uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca tur atlayan takımı penaltı atışları ile Tarsus idmanyurdu 7-6 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Normal süresi 0-0’lık eşitlikle sonuçlanan karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında Amed Sportif Faaliyetler’den Kutay topu ağlara gönderemeyince Tarsus İdman Yurdu bir üst tura 7-6’lık skorla yarı finale yükselen ekip oldu.

Stadyumun tamamen dolduğu maç için dışarıda kalan taraftarlar sahaya alınmadı.

Edinilen bilgiye göre, sahaya alınmayan yüzlerce taraftara TOMA'dan tazyikli su sıkarak ve biber gazı atarak saldırıldı.