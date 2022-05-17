Politika

ABD ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan silah denedi

ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ses hızının 5 kat üstü hıza ulaşan bir hipersonik silahı test ettiklerini açıkladı.
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ABD ABD hipersonik silah

HABER MERKEZİ

Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir B-52H tipi Stratofortress uçağı 14 Mayıs'ta Güney California kıyılarında bir AGM-183A Havadan Fırlatılan Acil Müdahale Silahını (ARRW) başarılı bir şekilde fırlattı" ifadelerine yer verildi.

Silah uçaktan ayrıldıktan hemen sonra hızlandırıcısının ateşlendiğini ve beklenen ses hızının 5 kat üzerine çıkarak hipersonik özellik gösterdiğine işaret edilen açıklamada, testin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu silah Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve yüksek hızda hassas hedefleri vurmak için tasarlanmıştı.

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