Spor

Arsenal’in Şampiyonlar Ligi umuduna darbe

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Newcastle United’a 2-0 mağlup olan Arsenal’in UEFA Şampiyonlar Ligi umudu azaldı
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avrupa Newcastle United Arsenal Premier Lig

HABER MERKEZİ

İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Arsenal, haftaya 14. sırada başlayan Newcastle United'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip, White'ın (kendi kalesine) 55 ve Guimaraes'in 85. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

Newcastle United, puanını 46'ya yükseltti. 66 puanda kalan Arsenal ise son maçlar öncesi Tottenham'ın 2 puan arkasında 5. sırada yer aldı.

Tottenham, ligden düşmesi kesinleşen Norwich City'yi mağlup etmesi halinde Şampiyonlar Ligi bileti alacak.

Arsenal ise son haftada Everton ile karşılaşacak.

 

 

 

 

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