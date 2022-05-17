Dolar/TL’de yükseliş sürüyor

HABER MERKEZİ

Dolar/TL, yaklaşık 10 gündür devam eden yükselişi sürdürürken analistler kur politikasının sürdürülebilirliği sorgulamaya devam ediyor. Dolar/TL 10 gün öncesine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti.

Küresel piyasalarda faiz artışları kaynaklı resesyon endişesi ve satış baskısının kuvvetlendiği son 2 haftada ise TL, dolar karşısında yüzde 5 değer kaybetti. Dolar/TL şu sıralarda 15,78 euro/TL ise 16,51 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Öte yandan TL’deki değer kaybı ile birlikte Hazine Bakanı Nureddin Nebati’nin daha önce tasarım çalışmalarının tamamlandığını söylediği bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin ilk ihracının kısa sürede gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Nebati’nin Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin olağan genel kurulunda yapacağı konuşma ve Nisan ayı konut satış verileri de bugün takip edilecek gündemler arasında.

Ayrıca Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermeyeceğini söylemesi ardından batı ile ilişkiler de takip edilen gelişmelere dahil oldu.