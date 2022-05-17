Yaşam

NASA aracının Mars’ta yaşam kanıtı bulma görevi başladı

NASA’nın Mars’a keşif için gönderdiği Perseverance adlı uzay aracı, yaşam kanıtı bulmak için kaya toplama görevine başladı.
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Perseverance adlı uzay aracı
Perseverance adlı uzay aracı
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HABER MERKEZİ

NASA’nın Mars’a keşif için gönderdiği Perseverance (Azim) adlı 6 tekerlekli aracı indiği kraterdeki kayalardan bazılarını toplayacak.

Amaç, bu malzemeyi ayrıntılı inceleme için 2030'larda Dünya'ya geri getirmek.

Projenin mimarlarından Dr. Katie Stack Morgan, "Jezero Krateri'ndeki delta, Perseverance'ın ana astrobiyoloji hedefidir" dedi.

Delta, bir nehir tarafından daha geniş bir su kütlesine girerken dökülen silt ve kumdan oluşan bir yapı.

Bilim insanları buranın büyük olasılıkla milyarlarca yıl önce var olan krater genişliğinde bir göl olduğunu düşünüyor.

Imperial College London’dan Profesör Sanjeev, "Bir deltaya akan nehirler, yaşam için yararlı olan besinleri getirir ve sonra deltada yüksek oranda getirilip bırakılan ince taneli tortular oluşur Ayrıca, arakasındaki bölgede yaşam varsa, bu nehirden aşağı inebilir ve bir deltada yoğunlaşabilir" dedi.

Keşif aracı, geçen yıl 18 Şubat'ta Mars'ın 45 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri'nin ortasına iniş yapmıştı.

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