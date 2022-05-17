İsveç NATO üyelik başvuru belgesini imzaladı

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İsveç Dışişleri Bakanlığında canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesi için en iyisini yaptığını söyledi.

Ann Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğini sözlerine ekledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, dün, parlamentoda yapılan görüşmeler sonrasında İsveç hükümetinin NATO'ya başvuru yapma kararı aldığını açıklamıştı.

Rusya’ya karşı Soğuk Savaş'tan bu yana tarafsızlık politikası izleyen Finlandiya ve İsveç, NATO'nun kapısında. İki ülke, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası NATO üyeliğine başvurma kararı aldı.

ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa; İsveç ile Finlandiya'nın olası üyeliğine destek veriyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada iki ülkenin üyeliklerine karşı olduklarını belirterek, şunları kaydetmişti:

“Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil.”