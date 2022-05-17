ENKS: Türkiye’nin mültecileri gönderme projesi demografiyi değiştirir

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Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), son günlerde gündeme gelen Türkiye’nin Suriyeli mültecileri geri gönderme planı olan 'Gönüllü Geri Dönüş' projesine ilişkin bir açıklama yaptı.

ENKS açıklamasında, Suriyeli mültecilerin Türkiye tarafından geri dönüşlerini demografik değişim olarak değerlendirerek, bu değişimin özellikle Rojava’nın Afrin bölgesini etkileyeceğini kaydetti.

Açıklamasında Türkiye’nin 1 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüşü için hazırladığı 'Gönüllü Geri Dönüş' projesine yer veren ENKS, Suriye’nin güney sınırından Azez'e ordan da Serêkaniyê'ye kadar mülteci yerleştirilmesinin planlandığına işaret etti.

ENKS, bu projenin, Türkiye’de genel seçimlerin yaklaştığı bir sürece denk geldiğine dikkat çekti.

ENKS, mültecilerin asıl yerlerine yerleştirilmemesi durumunda bu projenin Afrin başta olmak üzere bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi planının bir devamı olacağı uyarısında bulundu.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü desteklediklerini kaydeden ENKS, ancak Suriye'nin demografisini değiştirme operasyonlarını reddettiklerini vurguladı.

ENKS açıklamasında, Türkiye’nin 'Gönüllü Geri Dönüş' projesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararını ihlal ettiğini ve Suriye halkı arasında gerilimin artmasına sebep olduğunu belirtti.

ENKS, Türkiye'nin bu projeyi düzeltmesi gerektiğini kaydederek, ilgili devletleri Suriye konusunda net bir tavır almaya, Suriye krizinin çözümünü hızlandırmaya, göçmenlerin güvenli bir şekilde asıl yerlerine dönüşlerini sağlamaya çağırdı.