Politika

Rusya: Ukrayna barış görüşmelerinden fiilen çekildi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya ve Ukrayna delegasyonlarının şu anda barış görüşmeleri gerçekleştirmediklerini ve Ukrayna tarafının müzakerelerden fiilen çekildiğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko
dünya Andrey Rudenko Rusya Ukrayna müzakere

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamalarda bulundu.

Rudenko konuşmasında, “(Rusya ile Ukrayna arasında) görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor” dedi.

Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya’nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti.

Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu.

Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul’da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıklamıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv