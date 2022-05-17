Rusya: Ukrayna barış görüşmelerinden fiilen çekildi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, düşünce kuruluşu Valday Tartışma Kulübü tarafından düzenlenen bir konferanstaki açıklamalarda bulundu.

Rudenko konuşmasında, “(Rusya ile Ukrayna arasında) görüşmelere devam edilmiyor. Ukrayna görüşme sürecinden fiilen çekildi. Görüşmeler herhangi bir şekilde yürütülmüyor” dedi.

Rudenko, Ukrayna tarafının, Rusya’nın ilettiği barış anlaşması taslağı konusunda bir yanıt da vermediğini kaydetti.

Rusya ve Ukrayna delegasyonları görüşmelerini yüz yüze ve video-konferans yoluyla gerçekleştiriyordu.

Tarafların son yüz yüze görüşmesi mart sonunda İstanbul’da gerçekleşti. Görüşme sırasında birtakım temel prensipler üstünde anlaşıldığı kaydedildi. Ancak Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna’nın daha sonra İstanbul’da üstünde anlaşılan prensiplerden sapan şartlar öne sürdüğü ve müzakerelerin önünü tıkadığını açıklamıştı.