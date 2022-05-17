‘Kürdistan Bölgesi petrol ve gaz dosyası Irak Anayasası’na aykırı değil’

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Yargı Konseyi Başkanı Abdulcebar Aziz Hasan, Kürdistan Bölgesi petrol dosyasına ilişkin tutumunu açıkladı.

Hasan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin petrol ve gaz üretiminin 2005 Irak Anayasası’na uygun olduğunu, Kürdistan Parlamentosu'ndan geçen 2007 tarihli 22 sayılı Petrol ve Gaz Yasası’nın Irak Anayasası maddelerine aykırı olmadığını söyledi.

Yargı Konseyi Başkanı, “Irak Anayasası'nın 110 ve 112. maddelerinde belirtildiği gibi, Irak federal hükümeti, bölge ve vilayetlerle birlikte mevcut petrol ve gaz sahalarını, ürünlerini tüm Irak halkına adil bir şekilde dağıtacaktır. Bir önceki rejimde zarar gören bölgelere belli bir pay verilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle süreç anayasanın bu maddelerine göre devam etmelidir” dedi.

2005'ten sonra keşfedilen yatakların Kürdistan Bölgesi'nin sorumluluğunda olması gerektiğini ifade eden Hasan, “Çünkü anayasa metni sadece ‘şimdiki (o zaman)’ petrol sahalarından bahsediyor. Petrol yatakları 2005'ten önce vardı ancak Kürdistan Bölgesi'nin petrol sahaları 2005'ten sonra açıldı. Bu nedenle, Irak Anayasası’na bağlı olan 2007 tarihli 22 sayılı Kürdistan Bölgesi Petrol ve Gaz Yasası temelinde, Kürdistan Bölgesi bu bölgeleri yönetiyor ve bu yasa Irak Anayasası’na aykırı değil” şeklinde konuştu.