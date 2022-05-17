Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki toplantıda 4 kentin durumu görüşüldü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ekonomi gündemiyle özel toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Süleymaniye ve Halepçe vilayetleriyle Germiyan ve Raperin idarelerinin ekonomik sorunları ele alındı.

Hükümetin öncelikli görevinin maaş dağıtımıyla ilgili söz konusu vilayet ve bağımsız idarelerdeki sorunun çözümü olduğunun vurgulandığı toplantıda, hükümetin tüm vilayet ve bölgelere eşit oranda yaklaştığı belirtildi.

Toplantıda, söz konusu vilayet ve bağımsız idarelerdeki ekonomik sorunları araştırmak üzere Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortaklığında uzmanlardan oluşan bir heyetin kurulması kararlaştırıldı.

Toplantıda, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'nin yanı sıra, Maliye ve Ekonomi Bakanı, İçişleri Bakanı ve Süleymaniye, Halepçe, Germiyan ve Raperin'in vali ve idari yöneticileri hazır bulundu.