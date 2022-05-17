CHP milletvekili TBMM’de Kürtçe şarkı söyledi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AK Partili Derince Belediyesi'nin Kürt sanatçı Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda şarkı söyledi.

Yerinden bir dakika söz alan Kayışoğlu, önce Sertab Erener'in 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan birinci olarak çıktığı 'Everyway That I Can' şarkısını sonrasında Aynur Doğan’ın ‘Dar Hejiroke’ şarkısını seslendirdi.

Kayışoğlu, "Bu ülkede" diye sözlerine başladı, "Everyway That I Can" şarkısı söyledi ve "Söyleyebiliyoruz ama" dedikten sonra "Dar Hejiroke" şarkısını seslendirdi ve "Söyleyemiyoruz, bu kadar" dedi.

Kayışoğlu'na, AK Parti ve HDP sıralarından da alkış geldi.

CHP’li vekil Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kocaeli Derince Belediyesi'nin Kürt sanatçı Aynur Doğan konserini iptal etmesine tepki olarak TBMM Genel Kurulu’nda 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi pic.twitter.com/BxjiQv7BxY — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) May 17, 2022

KILIÇDAROĞLU: KÜRTÇE BİR ŞARKI OKUDU DİYE NASIL YASAK GETİREBİLİRİZ?

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün, partisinin grup toplantısında, Derince Belediyesi’nin Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmesine tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

“Aynur Doğan hepimizin şarkısını duygulanarak dinlediği bir sanatçı. Dar Hejiroke diye bir şarkısı var. Bu aslında bir incir ağacı şarkısı. Bu şarkıyı hafızalarımıza kazıyan güzel bir film vardı. Gönül Yarası filminde Şener Şen ve Meltem Cumbul bu şarkıyı dinlerken Meltem Cumbul ağlamaya başlıyor. Şener Şen, 'Sen Kürtçe biliyor musun?' diyor. 'Hayır, bilmiyorum' diyor. 'O zaman neden ağlıyorsun' diye soruyor. 'E bu şarkıya ağlamamak mümkün mü' diyor. Siz bu şarkıyı yasaklıyorsunuz. Türkiye bu noktaya gelmemeli, getirmemeliyiz. Şarkıların, türkülerin tamamı bizim. Kürtçe bir şarkı okudu diye nasıl yasak getirebiliriz? 21 yüzyılda yaşıyoruz artık. Her şarkı, türkü bizim. Sizin feriştahınız gelse ben susmam. Rengarenk bir Türkiye'de yaşayacağız. Ebruli olacak. Barışı, huzuru getireceğiz. Herkes şarkısını özgürce söyleyecek. Bir şarkıdan, türküden korkulur mu? Korkmayacağız. Beraber, birlikte olacağız.”