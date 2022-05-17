Politika

Başbakan İsviçre’nin Irak ve Ürdün Büyükelçisi’ni kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, İsviçre'nin Irak ve Ürdün Büyükelçisi Lukas Gasser'i kabul etti.
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kürdistan Mesrur Barzani Lukas Gasser İsviçre

ERBİL (K24)

İsviçre’nin Irak ve Ürdün Büyükelçisi Lukas Gasser, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’yi ziyaret etti.

Irak’ın durumunun konuşulduğu görüşmede, yeni Irak hükümetinin kurulması süreci ve Kürdistan Bölgesi ile İsviçre arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede, Başbakan Mesrur Barzani, ülkesiyle Kürdistan Bölgesi ve Irak arasındaki ilişkileri ilerletme çabaları nedeniyle İsviçreli büyükelçiye teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

 

 

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