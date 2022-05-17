AB: Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliklerini destekliyoruz

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB ülkeleri İsveç ve Finlandiya'nın savunma bakanlarının NATO üyeliği konusunda son durumu mevkidaşlarına aktardığını söyleyen Borrell, "İsveç ve Finlandiya, AB'nin tam desteğine güvenebilir" dedi.

Borrell, iki ülkenin NATO üyeleri olmasının Avrupa'da işbirliği ve güvenliği artıracağını belirterek, "Bu iki ülkenin üyeliklerinin yakın zamanda gerçekleşmesini ümit ediyoruz" diye konuştu.

PUTİN'İN YORUMUNDAN MEMNUN

Finlandiya ve İsveç'in üye olmasıyla hem NATO hem de AB üyesi olan ülke sayısının artacağını hatırlatan Borrell, bunu "önemli bir jeopolitik değişim" olarak nitelendirdi.

İki ülkenin olası NATO üyeliklerine Rusya'nın tepkisini nasıl değerlendirdiği sorulan Borrell, "Görünüşe göre (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bu kararlardan endişeli değil. Bunu duyduğuma memnun oldum" ifadelerini kullandı.

“UKRAYNA'YA ASKERİ YARDIMLAR SÜRECEK”

Borrell, Ukrayna'ya askeri desteğin devam etmesi gerektiğini, Ukrayna ordusunun özellikle Donbas bölgesinde Rusya'ya karşı önemli kazanımlar elde ettiğini ve bu durumun bozulmaması için desteği artırmanın önemli olduğunu söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının 2 milyar avroya ulaştığını, üye ülkelerin de ayrıca yardımlarda bulunduğunu kaydeden Borrell, "AB, Ukrayna'nın askeri malzemesinin tükenmesine izin vermeyecek" dedi.

İSVEÇ BAŞBAKANI: TÜRKİYE İLE DİYALOG İÇİN HAZIRIZ

Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in NATO içinde Türkiye ile işbirliğini artırmasını istiyoruz. İsveç, NATO ve AB gibi terörün her türlüsüne karşı mücadelenin arkasında duruyor. Mevcut soru işaretlerini tartışmaya ve çözmeye Türkiye ile diyalog için hazırız" dedi.

Türkiye'yi ziyaret etmeye de hazır olduklarını dile getiren Andersson, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için çarşamba günü ortak başvuruda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek Ankara ile müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.