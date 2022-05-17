ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden Neçirvan Barzani’ye veda ziyareti

ERBİL (K24)

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye veda ziyaretinde bulundu.

Barzan’da gerçekleşen görüşmede, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ABD ile ilişkilerini güçlendirmesine katkısından ötürü Tueller’e teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Tueller de Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi’ndeki ilgili taraflara görevi boyunda verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, yardım ve işbirliğinin devamını umduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın ABD ile ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, ABD’li sermaye sahiplerinin Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta yatırım yapması, Irak’ın durumu ve Irak’ta siyasi sürecin önündeki engeller masaya yatırıldı.

Kürdistan Bölgesi’nin durumu, siyasi taraflar arasındaki ilişkiler, Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak seçimler, DAİŞ’in devam eden saldırıları ve Kürdistan Bölgesi’ndeki ekonomik hareketlilik de görüşmede konuşulan konular arasında yer aldı.