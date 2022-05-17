Yaşam

Suriye’de toz taşınımı: 10 ölü

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez-Zor’da toz taşınımı nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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suriye Deyr ez-Zor toz taşınımı Gözlemevi

HABER MERKEZİ

Deyr ez-Zor’daki sağlık yetkilileri, son iki gündür kentte şiddetli toz taşınımı yaşandığını, fırtınadan olumsuz etkilenen çok sayıda kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

Yetkililer, toz taşınımı kaynaklı 10 can kaybının yaşandığını ve bu sayının artabileceğini dile getirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise dün Deyr ez-Zor ve köylerinde yaklaşık 200 kişinin nefes darlığı sorunu yaşadığını açıkladı.

Gözlemevi, toz taşınımı ve şiddetli fırtınalar nedeniyle elektriklerin kesildiğini, görüş mesafesinin azaldığını ve bazı ağaçların söküldüğünü bildirdi.

 

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