ABD’den terörle mücadelede Peşmerge’ye destek vurgusu

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Kürdistan Bölgesi'ndeki ABD güçlerinin kıdemli danışmanı Colonel Douglas ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in Kürdistan Bölgesi'ndeki ABD güçlerinin kıdemli danışmanı Colonel Douglas ile bir araya geldiği bildirildi.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’in de katıldığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı ile ABD askeri danışman ekibi arasındaki koordinasyon ve işbirliği ele alındı.

Terörle mücadeleye yoğunlaşılmasının önemine vurgu yapılan görüşmede, Uluslararası Koalisyon ve ABD’li askeri heyetin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecinde rolünün önemine değinildi.

Görüşmede, Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, ABD'nin Irak'ın Güvenliğine Destek Ofisi’nin (OSC-I) Peşmerge’nin eğitimine verdiği destekten ötürü teşekkür etti.