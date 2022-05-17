Politika

Medvedev: Rusya 3’üncü Dünya Savaşı’na izin vermeyecek

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi.
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Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
Eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev
dünya Dmitriy Medvedev Rusya 3 Dünya Savaşı

HABER MERKEZİ

Eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Üçüncü Dünya Savaşı’nın çıkmasına izin vermeyeceğini, fakat ülkeye saldırı olması durumunda süper güçlü bir yanıt vereceğini belirtti.

Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Medvedev, Rusya’nın saldırı halinde süper güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Medvedev, “Modern, güvenilir, etkili silahların cephaneliği bugün bile, kendilerinin ve başkalarının elleriyle Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmaya hazır olanların hırslarını soğutuyor. Böyle bir duruma izin vermeyeceğiz” dedi.

Rus yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak ülkemize bir saldırı olması durumunda anında ve süper güçlü bir yanıt verme, Devletimizi tehdit eden her türlü saldırganlığa karşılık verme kabiliyetimizin olduğunu sürekli hatırlatmak zorundayız.”

 

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