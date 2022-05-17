Sağlık

WHO: Covid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı bölgelerde Covid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, virüsün ne şekilde mutasyona uğradığını anlamanın giderek zorlaşmasından endişe duyduğunu belirtti.
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HABER MERKEZİ

Örgütün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, Covid-19'a dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Ghebreyesus, son bir haftadır Kuzey Kore'yi vuran Covid-19 dalgasını ele alarak, "WHO olarak, nüfusunun aşısız olduğu ve çok sayıda kişinin ağır hastalık ile ölüm riski taşıdığı ülkede Covid-19'un daha fazla yayılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

Kuzey Kore'deki sağlık sisteminin zayıflığına dikkati çeken Ghebreyesus, WHO'nun Covid-19 ile mücadeleye dair bilgi ve veri paylaşımında Kuzey Kore'ye yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus ayrıca WHO'nun 6 bölgesinden 4'ünde vakaların arttığına işaret ederek, "Çok sayıda ülke test ve genom sıralaması kapasitesini düşürdüğü için virüsün nasıl mutasyona uğradığını takip etmek giderek zorlaşıyor" ifadesini kullandı.

Cenevre'de 22 Mayıs'ta başlayacak Dünya Sağlık Toplantısı'nın çok kritik önem taşıdığını belirten Ghebreyesus, "Toplantıda salgının yanı sıra acil durumun nasıl sonlandırılacağı, aşılar ve antiviral ilaçlara ulaşımın artırılması konuları ele alınacak" şeklinde konuştu.

 

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