BM: Irak’ta mahkeme kararları ortaklıkla verilmeli

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Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak’ın siyasi ve güvenlik krizinin içerisinde olduğunu kaydederek, toz taşınımının da ülkede büyük bir sorun olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) konuşan BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak’ın siyasi bir kriz içerisinde olduğunu, anayasaya saygı duyulmadığını ve yolsuzluk yapanların cezadan kurtarılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Silahlı grupların saldırılarına değinen BM temsilcisi, Irak’ta silah mantığının sınırlandırılması ve dışarıdan gelen milislerin ülke dışına çıkarılmasının gerektiğini bildirdi.

Füze saldırılarının endişe nedeni olduğunu kaydeden Plasschaert, İran’ın Erbil’de füze saldırısı yaptığı yerin sivillere ait olduğunu, bunun Irak’ın güvenliğini tehlikeye attığını ve sorumluların yargılanması gerektiğini söyledi.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi’nin kararlarına değinen Plasschaert, “Mahkemenin kararlarının verilmesinde ortaklık olmalı” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm taraflarla iletişimde olduklarını ve Erbil-Bağdat müzakerelerin devam ettiğini söyleyen Plasschaert, Irak’ın sorunlarının daha da derinleştiğine işaret etti.

Şengal halkı için engeller çıkarıldığını bildiren Plasschaert, Şengal Anlaşması’nın uygulanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Oturumda, BMGK daimi üyesi ülkelerin temsilcileri de Plasschaert’in sunumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.