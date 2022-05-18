Kuzey Kore’de Covid-19 felakete dönüşüyor

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Dünyanın en izole ülkesi Kuzey Kore, küresel pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez Covid-19 enfeksiyonlarını tespit ettiğini kabul etmesinden günler sonra, salı günü “ateş” olarak adlandırmaya devam ettiği yeni vakalarda büyük bir artış daha bildirdi.

Ülkede 269 bin 510 ek vaka ve altı ölüm daha kaydedildi ve geçen ayın sonundan bu yana toplam ölüm sayısı 56'ya ulaştı.

Resmi rakamlara göre, geçen perşembe günü ilk vakanın bildirilmesinden bu yana yaklaşık 1,48 milyon kişi virüse yakalandı ve en az 663 bin 910 kişi karantinaya alındı.

Hastaları izlemek ve tedavi etmek için testler ve kaynak eksikliği göz önüne alındığında, salgının resmi rakamlardan çok daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda Kore çalışmaları alanında öğretim görevlisi olan Owen Miller, “Durum gerçekten kötü gözüküyor. Aşılar ve bağışıklığın olmaması nedeniyle Omicron'un yayılmasıyla karşı karşıyalar" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre Kuzey Kore, pandeminin başlangıcından bu yana komşu Güney'deki 172 milyona kıyasla sadece 64 bin 200 test gerçekleştirdi.

Salgının “ büyük kargaşaya ” neden olduğunu söyleyen Kim, kendisini halk sağlığı önlemleri ile çökmekte olan ekonomiyi canlandırma çabalarını dengelemek zorunda buluyor.