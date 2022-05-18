Rojhilat’ta rehine krizi: 4 ölü, 5 yaralı

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Tasnim Haber Ajansına göre, Rojhilat’ın İlam kentinin Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi, olayla ilgili bilgi verdi.

Yasemi, "İlam kentindeki Mustazaflar Vakfında, daha önce aynı vakıfta çalışan ve işten çıkartılan bir şahıs, sabah saatlerinde vakıf çalışanlarını rehin aldı. Saldırgan silahla ateş açarak 3 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Söz konusu kişi intihar etti" dedi.

Polisi yetkilisi, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.