Politika

İran: Yabancı bandıralı bir tankere el koyduk

İran’ın, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bandıralı bir tankere el koyduğu bildirildi.
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İran İran Devrim Muhafızları tanker

HABER MERKEZİ

İran Devrim Muhafızları, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bandıralı bir tankere el koyarak, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tasnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Sınır Komutanı Hüseyin Deheki, el konulan tankerle ilgili bilgi verdi.

Deheki, "Bender Lenge ilçesine bağlı Maro Adası yakınlarında 500 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan bir tanker tespit edildi ve tankerdeki 7 kişi gözaltına alındı" dedi.

Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahramani, yabancı bandıralı tankerin yasal işlemler için limana çekildiğini söyledi.

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