Politika

Hollanda’nın Kürt Adalet Bakanı Erbil’de

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Dilan Yeşilgöz Zegerius Hollanda

ERBİL (K24)

Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius’u Erbil Uluslararası Havalimanı’nda hükümet yetkilileri karşıladı. Zegerius’un bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

Geçtiğimiz nisan ayında da Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Liesje Schreinemacher Erbil’e gelerek, taraflar arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istedikleri mesajını vermişti.

Başbakan Mesrur Barzani 9 Kasım 2020’de Hollanda’ya yaptığı ziyarette Başbakan Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Ziyarette, ekonomi, ticaret ve tarım alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapılmış, Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin kapılarının Hollandalı şirketlere açık olduğunu ifade etmişti.

 

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