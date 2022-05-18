Erdoğan: Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz

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Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda "NATO'nun genişlemesi bizim için hassasiyetlerimize gösterilecek saygı oranında anlamlıdır" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"NATO doğu sınırlarını güçlendirmek için arayışlar içinde. Genişlemeye yönelik kimi adımlar atılıyor. Ukrayna krizinin ardından sergilenen dayanışma, açılan kucakları, gösterilen hoşgörüyü tebessümle izliyoruz. Biz yıllarca terörle mücadele etmiş bir NATO müttefiki olarak bu tabloyla hiç karşılaşmadık. Müttefiklerimizden bizim hassasiyetlerimizi anlamalarını, saygı göstermelerini, mümkünse destek vermelerini bekliyoruz... PKK ve DEAŞ'ın sınırlarımıza dayandığı dönemde hava savunma sistemlerinin götürüldüğü günleri unutmadık."

Erdoğan, "İsveç'te 30 teröristi istedik, 'Vermeyiz' dediler. Siz teröristleri vermeyeceksiniz, bizden NATO üyeliği isteyeceksiniz. Hem PKK'ya destek verip hem bizden destek istemek olmaz… Bir güvenlik teşkilatını güvenlikten yoksun hale getirmeye biz 'Evet' diyemeyiz. Daha önce Yunanistan'ın NATO'ya sonradan yeniden girmelerine biz maalesef evet dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'dan heyetlerin, üyelik konusunda ikna amacıyla Türkiye'ye gelme planları konusunda da Erdoğan, "Pazartesi ülkemize geleceklermiş. Boşuna yorulmasınlar, tavır ortada" diye konuştu.

Erdoğan Batı'ya seslenerek Türkiye'nin Rojava’daki kuzeyindeki askeri operasyonlarına destek çağrısında bulunarak, "Gelin Türkiye'nin bu harekatlarına destek verin, en azından ayağımıza çelme takmaya çalışmayın" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘SADAT’ TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu SADAT ile ilgili ifadeleri nedeniyle de eleştiren Erdoğan, "SADAT'ın yöneticileriyle, bu kurumla yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Akılla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkarttılar. Savunma alanında danışmanlık hizmetleri vermek üzere kurulmuş bu şirket özellikle İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor.

Bir siyasi partinin Genel Başkanı hanımefendi, ülkenin çeşitli yerlerinde silahlı eğitim kampları kurulduğu iddiasını dile getirmişti. Savcılık bunun yalan olduğunu ortaya koydu.

CHP'nin başındaki zat, ortada bir sebep olmadan SADAT ile ilgili zırvaları tekrarlamıştır. Bunların Türkiye'nin bölgede üstlendiği arabulucu rolüne ve sınırlarındaki operasyonlara karşı başlatıldığını biliyoruz."

SADAT'ın yöneticileriyle, bu kurumla yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim kullandığımız adeta darbeci bir oluşum olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor."