Politika

Elon Musk: Parti değiştireceğim

Geçmişte Demokratları güçlü bir şekilde destekleyen milyarder girişimci Elon Musk, seçimde parti değiştireceğini açıkladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Elon Musk ABD seçimler parti değişikliği

HABER MERKEZİ

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, bir sonraki seçimde Cumhuriyetçi adaylara oy vereceğini söyleyerek, artık Demokratların yanında yer alamayacağını belirtti.

Bu hafta Miami'de All-In podcast'in ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte sanal olarak konuşan Güney Afrika doğumlu teknoloji milyarderi “Kendimi ılımlı, ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat olarak sınıflandırırdım. Aslında, hep Demokratlara oy verdim. Açıkça söylemek gerekirse, bir Cumhuriyetçiye asla oy vermedim" dedi.

Ancak Musk, Demokrat Parti'nin artık sendikalar ve dava avukatları tarafından aşırı derecede kontrol edildiğini öne sürerek ABD Başkanı Joe Biden'ın sendikalar tarafından çok fazla esir alındığını iddia etti.

Tesla ve SpaceX kurucusunun kasım ayında yapılacak ara seçimlere mi yoksa 2024 başkanlık yarışına mı atıfta bulunduğu net değil.

Musk, devasa sosyal medya platformunu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının da sağ ve ya sol görüşle ilgisi olmadığını olayı “ılımlı bir devralma” olarak nitelendirdiğini Twitter'ın şu anda "çok fazla sol bir önyargıya" sahip olduğunu söyledi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv