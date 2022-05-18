Politika

Nashville Belediye Başkan Yardımcısı: Şehrimizdeki Kürtlerin önemli rolleri var

Nashville Belediye Başkan Yardımcısı Shulman, Erbil ile Nashville’nin kardeş şehir olmasının, ikili ilişkileri geliştireceğini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Nashville Kürdistan Bölgesi ABD Erbil

NASHVILLE (K24)

Erbil Valiliği’nden bir heyet, Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde temaslarını sürdürüyor. Temaslar kapsamında Erbil ile Nashville kardeş şehir protokolünü imzaladı.

K24’e konuşan Nashville Belediye Başkan Yardımcısı Jim Shulman, Erbil ile Nashville’in kardeş şehir olmasının, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini ileriye taşıyacağını söyledi.

Shulman, “Erbil Valiliği heyetiyle toplantı yaptık. Erbil kentiyle ilgili birçok bilgi aldık, çok sayıda konuyu ele aldık, büyükşehirlerin nasıl yönetildiğinden söz ettik. Nashville Belediye Meclisi seçimleri yapılırken nasıl bir mekanizma kullanıldığını da konuştuk” dedi.

Nashville’de büyük bir Kürt nüfusunun yaşadığını ve onlarla iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Shulman, “Kentte önemli bir role sahipler. Nashville’in geleceğinin belirlenmesinde de güçlü oyları var. Dolayısıyla Erbil ve Nashville’nin kardeş şehir olması, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv