Nashville Belediye Başkan Yardımcısı: Şehrimizdeki Kürtlerin önemli rolleri var

NASHVILLE (K24)

Erbil Valiliği’nden bir heyet, Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde temaslarını sürdürüyor. Temaslar kapsamında Erbil ile Nashville kardeş şehir protokolünü imzaladı.

K24’e konuşan Nashville Belediye Başkan Yardımcısı Jim Shulman, Erbil ile Nashville’in kardeş şehir olmasının, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini ileriye taşıyacağını söyledi.

Shulman, “Erbil Valiliği heyetiyle toplantı yaptık. Erbil kentiyle ilgili birçok bilgi aldık, çok sayıda konuyu ele aldık, büyükşehirlerin nasıl yönetildiğinden söz ettik. Nashville Belediye Meclisi seçimleri yapılırken nasıl bir mekanizma kullanıldığını da konuştuk” dedi.

Nashville’de büyük bir Kürt nüfusunun yaşadığını ve onlarla iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Shulman, “Kentte önemli bir role sahipler. Nashville’in geleceğinin belirlenmesinde de güçlü oyları var. Dolayısıyla Erbil ve Nashville’nin kardeş şehir olması, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.