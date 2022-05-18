İsrail'den Ukrayna'ya kask ve çelik yelek yardımı

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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'daki sivil toplum örgütleri ve acil durum ekipleri için 500 çelik yelek ile 2 bin kask gönderildi.

İsrail, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik insani yardıma vurgu yapmıştı ve nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu geçen ay Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.

LAVROV'UN "HİTLER YAHUDİ ASILLIYDI" AÇIKLAMALARINA İSRAİL'DEN TEPKİ

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, mayıs başında Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İsrail Başbakanı Bennett, Dışişleri Bakanı Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını söylemişti.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle İsrail Başbakanı Bennett'ten özür dilediği bildirilmişti.