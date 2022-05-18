Yaşam

Duhok’un çöp sorununu çözecek fabrika açılıyor

Qadişi’deki fabrikanın yapımının 3 yıldır devam ettiği ve fabrikanın yüzde 85’inin tamamlandığı belirtildi.
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kürdistan Duhok Qadişi

DUHOK (K24)

Duhok’ta il merkezi ve il sınırlarındaki 13 belediyenin çöp sorununu çözecek olan fabrikanın inşanın tamamlanma aşamasında olduğu bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin internet sitesinde yer alan bilgide, Qadişi’deki fabrikanın yapımının 3 yıldır devam ettiği ve fabrikanın yüzde 85’inin tamamlandığı belirtildi.

Fabrikanın 96 km karelik alana inşa edildiği kaydedilirken, fabrikanın Zawite, Bagira, Şeladize, Çemanki, Kani Masi ve Duhok’a bağlı diğer belediyelerin çöp sorununu çözeceği ifade edildi.

Fabrikanın çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sunacağı ve iş istihdamını beraberinde getireceği kaydedildi.

 

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