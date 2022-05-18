Politika

Hollanda Adalet Bakanı: Kürdistan Bölgesi’yle işbirliği yapacağız

Hollanda’nın Kürt Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius, DAİŞ bünyesinde çok sayıda suça karışan örgüt mensuplarının cezalandırılması konusunda Kürdistan Bölgesi ile Hollanda’nın işbirliği yapacağını dile belirtti.
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Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius, Erbil Kalesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (Foto: K24)
Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius, Erbil Kalesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı (Foto: K24)
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ERBİL (K24)

Başkent Erbil’e gelen Hollanda’nın Kürt Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DAİŞ bünyesinde çok sayıda suça karışan örgüt mensuplarının cezalandırılması konusunda Kürdistan Bölgesi ile Hollanda’nın işbirliği yapacağını söyleyen Dilan Yeşilgöz Zegerius, önemli olanın suçluların cezasız kalmamalarını sağlamak gerektiğini ifade etti.

Kürt Bakan, terör örgütü DAİŞ tarafından öldürülen kişilerin yakınlarının mağdur edilmemesi hususunda da çalışacaklarını vurguladı.

Hollanda’nın işbirliği yaparak, DAİŞ suçlarıyla ilgili daha fazla kanıt toplamak için çalıştığını dile getiren Yeşilgöz Zegerius, Amsterdam yönetiminin DAİŞ’in katliamlarını araştırmakla görevlendirilen ekibe (UNITAD) yeni fonlar sağlayacağını kaydetti.

Yeşilgöz Zegerius, “Hollanda, özellikle teröristlerin işledikleri suçların yanlarına kâr kalmamasını sağlamak için çalışıyor” dedi.

1977’de Ankara’da doğan Kürt siyasetçi, aslen Dersimli. Ailesiyle birlikte 1984’te Hollanda’ya göç eden Dilan Yeşilgöz Zegerius, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde (VVD) siyasete atıldı.

VVD’den 2017’de milletvekili seçilen Kürt siyasetçi, aynı zamanda yoksulluğun azaltılması amacıyla sürdürdüğü çalışmalarında 2014’te Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Belediye Meclis Üyesi olmuştu.

Kürt siyasetçi, bu yılın başında Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görevlendirilmişti.

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