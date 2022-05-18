Erbil’de K24 sponsorluğunda kanser sempozyumu düzenlenecek

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de yarın Kurdistan24 sponsorluğunda Kanser ve Onkoloji Araştırma Sempozyumu düzenlenecek.

Sempozyum, Sağlık Bakanlığı, Selahaddin Üniversitesi ve Tişk Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenirken, medya sponsorluğunu ise Kurdistan24 yapıyor.

Sempozyumun organizatörü olan Selahaddin Üniversitesi Araştırma Merkezi Genel Müdür Dr. Karzan Muhsin K24’e yaptığı açıklamada, sempozyumun uluslararası olduğunu ve İsveç, Polonya ve İngiltere’de kanser odaklı sempozyumların yapıldığını belirtti.

Muhsin, sempozyumu düzenlemelerinin amacının, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerle, kanser üzerine araştırmalar yapanlar arasında bir bağ kurmak olduğunu ifade etti.

Sempozyum, 500 akademisyen ve 20 uluslararası konuğun yanı sıra Selahaddin Üniversitesi’nden özel konukların katılımıyla gerçekleşecek.

Muhsin, sempozyumun en önemli amacının, sağlık ekiplerine kanserle ilgili yeni araştırma sonuçlarını sunmak olduğunu dile getirdi.