Politika

Başbakan, Hollanda Adalet Bakanı ile görüştü

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin konuşulduğu görüşmede, özellikle de yargı kurumları arasındaki işbirliği ele alındı.
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kürdistan Mesrur Barzani Hollanda Dilan Yeşilgöz Zegerius

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan Hollanda’nın Kürt Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin konuşulduğu görüşmede, özellikle de yargı kurumları arasındaki işbirliği ele alındı.

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadeleye yönelik desteğin devam etmesinin önemine vurgu yapılırken, DAİŞ mağdurlarına desteğin devam etmesinin önemine değinildi.

 

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