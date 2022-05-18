Başbakan, Hollanda Adalet Bakanı ile görüştü
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de bulunan Hollanda’nın Kürt Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz Zegerius ile bir araya geldi.
Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin konuşulduğu görüşmede, özellikle de yargı kurumları arasındaki işbirliği ele alındı.
Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadeleye yönelik desteğin devam etmesinin önemine vurgu yapılırken, DAİŞ mağdurlarına desteğin devam etmesinin önemine değinildi.