Kurdistan24: PKK taraftarlarının saldırısı tüm insani değerlerden uzak

ERBİL (K24)

PKK taraftarlarının Süleymaniye’de Kurdistan24 ekibine saldırmasının Kurdistan24 Medya Kurumu tarafından yazılı açıklama yayınladı.

Saldırının kınandığı açıklamada, Kurdistan24 ekibine saldırının tüm insani değerlerden uzak olup basın özgürlüğüne saldırı olduğu bildirildi.

Kurdistan24’ün meslek etiğine göre, olaylara profesyonel olarak yaklaştığının kaydedildiği açıklamada, doğru habercilik anlayışından taviz verilmeyeceği belirtildi.

Süleymaniye’deki Adli Tıp Merkezi önünde gerçekleşen saldırıya müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür edilen açıklamada, destek veren gazetecilerin yanı sıra bası özgürlüğünü destekleyenlere ve PKK taraftarlarının sorumsuzca saldırısına karşı ses verenlere de teşekkür edildi.

SÜLEYMANİYE'DE KURDİSTAN24 EKİBİNE SALDIRI

Kurdistan24’ün Süleymaniye muhabiri Diyar Cemal, dün gece silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir restoran sahibinin haberini takip ettikleri sırada PKK taraftarlarının kendilerine saldırdığını aktardı.

Diyar Cemal, saldırının Süleymaniye’deki Adli Tıp Merkezi önünde gerçekleştiğini söyledi.

Muhabirimiz, “Saldırganların çoğu Kuzey Kürdistan’ın Kurmanci lehçesini konuşuyordu ve hiçbiri Süleymaniyeli değildi. Bize, ‘Restoran sahibi Türkiye tarafından öldürüldü diye haber yazın’ dediler. Oysa restoran sahibinin öldürülmesiyle ilgili inceleme sürüyor. Şu ana kadar güvenlik güçlerinden bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı” dedi.

Saldırganları daha önce hiç görmediklerini ifade eden muhabirimiz, “Kendilerine ‘Eğer doğrulanmış bir bilgi yoksa söylediğinizi haberleştirmeyeceğiz. Bu olayla ilgili şu ana kadar hiçbir resmi bilgi verilmedi. Biz gazeteciyiz ve profesyonel olarak çalışıyoruz’ dedik” şeklinde konuştu.

K24 Süleymaniye muhabiri, “Cevabımız hoşlarına gitmeyince çeşitli kollardan bize saldırdılar” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik güçleri, saldırıyı dağıtmak için havaya ateş açtı.