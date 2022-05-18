ABD ve Türkiye’den ortak Ukrayna açıklaması

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından taraflar arasında ortak açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır. Rusya’nın kabul edilemez savaşına karşı Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne güçlü desteklerini teyit etmişlerdir."

BLINKEN: RUSYA'NIN SALDIRILARININ SON BULMASINI İSTİYORUZ

Öte yandan Blinken, Çavuşoğlu ile ikili görüşmesinin öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı ve gündemi değerlendirdi.

Blinken, İsveç ile Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak üzere başvurularını yaptıklarını kaydederek, "Bu bir süreç ve bizler de müttefikler ve ortaklar olarak bu süreci işleteceğiz" dedi.

Ortak ajandada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı dahil birçok başlığın olduğunu belirten Blinken, "ABD, Türkiye ve tüm müttefiklerimiz Ukrayna'ya desteklerini kararlı bir şekilde gösterdi. Rusya'nın saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Bu süreçte Türkiye'nin gösterdiği ve bizim gösterdiğimiz dayanışmaya minnettarız" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ

Çavuşoğlu da Blinken ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ikili görüşmelere odaklanacaklarını ve ABD ile anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bir kez daha şunu gösterdi, Türkiye ve ABD dost ve ittifak olarak daha iyi iş birliği yapmalı. Bu sadece bizim değil bölgemizde ve ötesindeki dost ve müttefiklerimizin de beklentisi" değerlendirmesinde bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurularına ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaş başlamadan önce dahi NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. Bu iki ülkenin olası NATO üyeliklerine ilişkin bizim de meşru endişelerimiz var. Onlar terör örgütlerini destekliyorlar. Savunma ürünleri ihracatı konusunda da kısıtlamalar var. Biz endişelerimizi açıkladık, iki meslektaşımla da Berlin'de konuştum. Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı."