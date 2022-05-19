UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Eintracht Frankfurt kazandı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının final maçı, İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Frankfurt özellikle ilk 20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu.

Rangers ise kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da defansı geçmeyi başaramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu.

Geriye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı, 69. dakikada sol kanattan Kostic'in yerden gelen ortasında kale çizgisine yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan Kolombiyalı futbolcusu Borre'nin golüyle skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi.

Karşılaşmanın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğunun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Alman takımı kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu.

Rangers'da penaltı kaçıran futbolcu, 4. atışı kullanan Aaron Ramsey oldu.

FRANKFURT 42 YIL SONRA AVRUPA'DA KUPA KAZANDI

Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından yenilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı.

Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Alman takımı ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın da sahibi olmuştu.

Frankfurt'un kalecisi Kevin Krapp final maçının en iyi futbolcusu seçildi.

Bu arada maçın oynandığı saatlerde Sevilya'da hava sıcaklığının 31 dereceyi bulmasından dolayı karşılaşmanın Sloven hakemi Vincic, futbolcuların sıvı ihtiyacını gidermesi için zaman zaman oyuna 1'er dakikalık ara verdi.