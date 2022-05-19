ABD Başkanı Biden: Türkiye’ye gitmeyeceğim ama iyi olacağımızı düşünüyorum

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Duvar’ın aktardığına göre Maryland eyaletinde yapılan etkinlikte konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurularına güçlü destek verdiği ve memnuniyetle karşıladığını belirterek, "ABD; Finlandiya ve İsveç ile ortak güvenliğimize tehditlere karşı güçlü durulması ve saldırıların geri püskürtülmesi konusunda çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Biden, bir gazetecinin NATO krizi nedeniyle Türkiye'yle ilişkilerin durumuna ilişkin sorusu üzerine, "Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağız" yanıtını verdi.

'TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİ GİDERİLEBİLİR'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle endişelerinin giderilebileceği mesajı verdi.

Basın toplantısında konuşan Sullivan, Türkiye'nin tepkileriyle ilgili, "Ben farklılıkların çözülebileceğine ve NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya destek konusunda tek ses olabileceğine inanıyorum. Günün sonunda Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya etkili bir şekilde erişebileceğine ve Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğine inanıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla New York'taki görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, NATO'nun genişleme sürecinin başarılı olmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtmişti.