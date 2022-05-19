Politika

Çin'den ABD'ye: Yanıtımız sert olur

ABD-Çin ilişkileri gerilmeye devam ederken Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'u 'ülkenin iç işlerine karışmaması' konusunda uyardı.
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dünya ABD Çin Tayvan Yang Jiechi Jake Sullivan

HABER MERKEZİ

ABD-Çin ilişkileri gerilmeye devam ederken Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'u 'ülkenin iç işlerine karışmaması' konusunda uyararak, ABD'nin 'Tayvan kartını' oynamaya devam etmesi halinde sert önlemler alacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Yang Jiechi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında, Washington'un ülkenin iç işlerine müdahale etmesi durumunda Pekin'in egemenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak için sert önlemler ve yaptırım kararları alacağını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre bugünkü görüşmede Yang, "Çin, egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını korumak için kararlı adımlar atacak. Sözlerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz" dedi.

Yang’a göre Washington, 'Çin'in içişlerine müdahale eden ve ulusal çıkarlarına zarar veren bir dizi yanlış eylem ve açıklama' yaptı.

Tayvan sorununun Çin-ABD ilişkilerinde 'en hassas ve en önemli konu' olduğunu belirten Yang, Washington'un 'Tayvan kartını' oynamaya devam etmesi ve 'yanlış yolda' ilerlemesi halinde kaçınılmaz olarak 'tehlikeli bir durumun' ortaya çıkacağını söyledi.

Yang, "ABD'yi durumu açıkça anlamaya, kendi taahhütlerini yerine getirmeye ve tek Çin ilkesiyle birlikte 3 ortak Çin-ABD bildirisine saygı duymaya çağırıyoruz. İç işlerimize karışmaya devam ederseniz yanıtımız sert olacak" ifadelerini kullandı.

Pekin, Tayvan'ı egemen topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve ada ile diğer ülkeler arasında herhangi bir resmi temasa karşı çıkıyor.

Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı güçleri destekleyen ABD ise adaya silah satışına devam ediyor.

 

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