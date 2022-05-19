ABD’li yetkili: Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkilerimizin geleceği çok parlak

WASHİNGTON (K24)

ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret Birimi Şefi Chris Austin, ABD’de bulunan Erbil Valiliği heyetiyle önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

K24’e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret Birimi Şefi Chris Austin, Erbil Valiliği heyetiyle verimli bir toplantı yaptıklarını ve ticaret odalarıyla yapılan bu tür görüşmelerin iki taraf için de iyi sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin geleceğinin çok parlak olduğuna inandığını kaydeden Austin, yıllardır ABD-Kürdistan Bölgesi Ticaret Konseyi’nin olduğunu dile getirdi.

Söz konusu konseyin defalarca Kürdistan Bölgesi’nin ziyaret ettiğini bildiren Austin, ziyaretlerin amacının yatırımcılar için Kürdistan Bölgesi’ndeki iş imkanlarını tespit etmek olduğunu ifade etti.

ABD ticari heyetinin Kürdistan Bölgesi’ne yönelik son ziyaretinde 30’a yakın şirketin temsilcisinin olduğunu vurgulayan Austin, bunun ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine yol açacağını söyledi.