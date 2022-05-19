Başbakan’dan talimat: 100 talasemi hastası yurtdışında tedavi görecek

ERBİL (K24)

Medya ve Enformasyon Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ndeki 100 talasemi hastasının tedavisi için 5,5 milyon dolarlık ödenek ayrılması talimatı verdi.

Buna göre her hastanın tedavisi için 55 bin dolar harcanacak. Hastalara kemik iliği nakli yapılması sağlanacak.

Kürdistan Bölgesi’nde tedavi gören onlarca talasemi hastası çocuklardan kemik iliği nakli yapılanların tedavisini yine hükümet karşılıyor.

Bu kararla birlikte ilk kez Kürdistan Bölgesi’nden bu sayıda çocuk tedavi için yurtdışına gönderilmiş olacak.