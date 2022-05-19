Aubameyang’dan Gabon Milli Takımı’na veda

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Gabon Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Pierre-Emerick Aubameyang'ın milli takımdan emekliye ayrıldığı belirtilerek, takıma sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür edildi.

Kararını mektupla duyuran 32 yaşındaki forvet "13 yıl boyunca ülkemi gururla temsil etmenin ardından uluslararası kariyerimi noktalıyorum. İyi ve kötü günümde her zaman yanımda duran Gabon halkına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

72 kez giydiği Gabon formasıyla 30 gole imza atan tecrübeli yıldız, aynı zamanda Gabon tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Ocak ayında Arsenal'den Barcelona'ya bedelsiz transfer olan Aubameyang'ın Katalan ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.