Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı

BAE ile ilgili sözlerinin ardından partisi tarafından eleştirilen AK Partili Cahit Özkan, Grup Başkanvekilliği görevinden alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Cahit Özkan AK Parti BAE

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklamasıyla krize neden olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katılmış program sırasında kendisine sorulan "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu sorulmuştu.

Özkan'ın bu soruya "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" ifadeleriyle verdiği yanıt AK Parti yetkilileri tarafından eleştirilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv