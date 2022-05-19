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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilgili açıklamasıyla krize neden olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı. Özkan’ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç atandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katılmış program sırasında kendisine sorulan "Yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile yeniden ilişkiler kuruldu, imzalar atıldı. Ama hükümete yakın çevreler BAE'yi 15 Temmuz'un sponsoru ilan etmişti. Arada ne değişti?" sorusu sorulmuştu.

Özkan'ın bu soruya "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti" ifadeleriyle verdiği yanıt AK Parti yetkilileri tarafından eleştirilmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cahit Özkan'ın açıklamalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.