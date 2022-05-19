Politika

ABD: Kürdistan Bölgesi birlikte yaşamın olumlu bir örneği

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi’nde ilk seçimlerin 30. yıldönümü vesilesiyle “Kürdistan Bölgesi birlikte yaşamın olumlu bir örneği oldu” açıklamasında bulundu.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’ndeki demokrasi sürecinin en önemli aşamalarından biri olan Kürdistan Parlamentosu’nda gerçekleştirilen ilk oturumun üzerinden 30 yıl geçti.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Kürdistan Bölgesi’nde ilk seçimlerin 30. yıldönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

“ABD, 19 Mayıs 1992'de bölgedeki ilk seçimlerin 30. yıldönümü vesilesiyle Kürdistan Bölgesi halkını tebrik ediyor” denilen açıklamada  “Geçtiğimiz 30 yıl boyunca Kürdistan Bölgesi, bölge genelinde hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşamın olumlu bir örneği oldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümetiyle olan önemli ortaklığımızdan ve demokrasiyi, insan haklarını, ekonomik kalkınmayı ve hukukun üstünlüğünü ilerleten siyasi ve ekonomik reformlar konusundaki işbirliğimizden gurur duyuyoruz.

ABD, federal Irak çerçevesinden Kürdistan Bölgesi ile bölgenin güvenliğini, refahını ve direncini güçlendirecek sürekli işbirliğini sabırsızlıkla bekliyor.”

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