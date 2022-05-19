Nashville Ticaret Odası CEO’su: Erbil’i daha fazla tanıma fırsatı bulduk

NASHVILLE (K24)

Erbil Valiliği’nden bir heyet, Kürt nüfus yoğunluğu dolayısıyla “Küçük Kürdistan” olarak anılan ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde temaslarda bulundu. Temaslar kapsamında Erbil ile Nashville kardeş şehir protokolünü imzaladı.

Konuyla ilgili K24’e değerlendirmelere bulunan Nashville Ticaret Odası CEO'su Ralph Schulz, söz konusu ziyaret sayesinde Erbil’i daha fazla tanıma imkanı elde ettiklerini söyledi.

“Ticaret ve kültür başta olmak üzere Erbil ile ilgili birçok bilgi edindik” diyen Ralph Schulz, “Nashville Ticaret Odası olarak, Vali Omed Xoşnaw başkanlığındaki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Nashville Ticaret Odası CEO'su, bu tür görüşmelerin ABD ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı yapacağını vurguladı.

K24’e konuşan Nashville Belediye Başkan Yardımcısı Jim Shulman da Erbil ile Nashville’in kardeş şehir olmasının, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini ileriye taşıyacağını ifade etmişti.

Nashville’de büyük bir Kürt nüfusunun yaşadığını ve onlarla iyi ilişkilerinin olduğunu belirten Shulman, “Kentte önemli bir role sahipler. Nashville’in geleceğinin belirlenmesinde de güçlü oyları var. Dolayısıyla Erbil ve Nashville’nin kardeş şehir olması, Kürdistan Bölgesi - ABD ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır” ifadelerini kullanmıştı.